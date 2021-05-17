2018 yılında Esenler Erokspor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer edilen Arda Okan Kurtulan Sarı Lacivertli ekipte profesyonel oldu. 18 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la olan bir fotoğrafını paylaştı ve 3 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Arda, şu ifadeleri kullandı:

''Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçem ile bugün itibariyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günki heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar, sonsuzlukla yankılanır.''







