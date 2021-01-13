Fenerbahçe, Arda Güler ile sözleşme imzaladı

Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Altyapı oyuncumuz 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı."

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.