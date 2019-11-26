Sakatlıklar nedeniyle geride kalan haftalarda sol bekte sorun yaşayan sarı lacivertlilerin bu mevki için PAOK'un 24 yaşındaki oyuncu Dimitrios Giannoulis'i listesine aldı.

Atina'ya giden Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EURO 2020 grup eleme maçında Giannoulis'i takip etti.

Yunan oyuncu için bol bol not tutan Volkan Demirel'in, teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu not verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dimitrios Giannoulis bu sezon PAOK formasıyla ikisi Şampiyonlar Ligi elemeleri, ikisi Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Takvim