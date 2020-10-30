Fenerbahçe antrenmanında kazanan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Kıran kırana geçen oyunda dört isim de yeteneklerini konuşturdu. Ayak tenisinin kazananı ise müthiş ikili Emre Belözoğlu ile Erol Bulut oldu. Belözoğlu, Bulut, Aurelio ve Şahin, mücadelenin ardından hep birlikte objektiflere poz verdi.







