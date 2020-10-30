Fenerbahçe antrenmanında kazanan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Sarı-Lacivertliler’in dünkü antrenmanında sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ve yardımcı antrenör Mehmet Aurelio’ya ayak tenisinde rakip oldu.

30 Ekim 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe antrenmanında kazanan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Kıran kırana geçen oyunda dört isim de yeteneklerini konuşturdu. Ayak tenisinin kazananı ise müthiş ikili Emre Belözoğlu ile Erol Bulut oldu. Belözoğlu, Bulut, Aurelio ve Şahin, mücadelenin ardından hep birlikte objektiflere poz verdi.



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