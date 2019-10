Fenerbahçe, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası taraftarı önüne çıkıyor. Lider Alanya’nın Beşiktaş’a konuk olacağı bu haftada Sarı-lacivertliler, Antalya önünde alacağı gollü bir zaferle yeniden zirveye yükselebilir. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Luiz Gustavo, Kruse, Vedat Muriç

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Angelo, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Chico, Dala, Chahechouhe, Hakan Özmert, Amilton

Bülent Korkmaz’ın Ersun Yanal'a karşı tek yenilgisi var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor’un hocası Bülent Korkmaz, Süper Lig’de 8. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önceki 7 mücadelede Korkmaz, Yanal’a karşı sadece 1 kez mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmeyi başardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Yanal önündeki tek yenilgisini ise geçen sezon yine Antalya’nın başındayken sezonun son haftasında Kadıköy’de 3-1 mağlup olarak yaşamıştı.

Fenerbahçe’de 3 oyuncu yok

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ilk kez Galatasaray maçının son dakikalarında forma şansı bulmuştu. Ancak özel tabanlığındaki sıkıntı nedeniyle New York’a giden milli sol bek, bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe’de ayrıca sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues de forma giyemeyecek.

Antalyaspor’da 3 eksik

Kırmızı-Beyazlılar’da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak sakatlıklar can sıkıcı. Bülent Korkmaz, orta sahanın önemli ismi Charles ile Harun Kavaklıdere’den yararlanamayacak. Antalyaspor’da ayrıca Malatya maçında asist yapan Arjantinli forvet oyuncusu Gustavo Blanco da zorlu Fenerbahçe deplasmanında görev yapamayacak.

Kadıköy’de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy’de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47. randevu

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47. maçını oynayacak. Süper Lig’de geride kalan 46 maçın 31’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor’un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20’sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe’yi 2012-2013’te 3-1, 2016-2017’de 1-0’lık skorlarla yendi. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul’da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.