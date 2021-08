Avrupa'da HJK Helsinki galibiyeti alarak morallenen Fenerbahçe , Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ile Kadıköy'de kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Hafta arası ise HJK Helsinki karşısında FFP (Financial Fair Play) yüzünden forvetsiz oynamak zorunda kaldı. İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlandığı, Mesut Özil'in düşük performans gösterdiği maçta sahneye Muhammed Gümüşkaya çıktı ve 2001 doğumlu genç oyuncu muhteşem bir golle takımına galibiyeti getirdi. Muhammed'in dışında 2005'li Arda Güler de süre aldı, önümüzdeki maçlarda bu genç oyuncuların yeri geldiğinde kullanılabileceği konuşuldu. Lige döndüğümüzde Fenerbahçe'yi sevindirecek gelişme, hem Enner Valencia'nın sakatlıktan dönüşü hem de ihtiyaç halinde Mbwana Samatta'nın forvette kullanılabiliyor oluşu diyebiliriz. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can ile Novak dışında Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan Güney Koreli stoper Min-jae Kim görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Geçen sezon Ersun Yanal'ı takımın başına getirdikten sonra önce bocalayan, ardından çok uzun bir süre (13 maç) ligde kayıp yaşamayan Antalyaspor, kupada da final oynama başarısı göstermişti. Yeni sezona Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başladılar. Yanal, Nuri Şahin'in yanında Andrea Poli ile başladı. Kanatlarda da Paul Mukairu ile Houssam Eddine Ghacha oynadı. Oyunun ilerleyen bölümünde Poli yerine Hakan Özmert, Mukairu ile Ghacha yerine Milosevic ve Amilton ile devam etti. Takımda eksik yok, ilk maçta "9 numara" olarak Haji Wright tercih edildi ancak Kadıköy deplasmanına özel Gökdeniz Bayrakdar izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında ve Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçının hiçbirini kaybetmedi. (14 galibiyet - 3 beraberlik)

- Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 9 maçı kazanamadı. (2 mağlubiyet - 7 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

