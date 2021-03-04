Göztepe yenilgisini Trabzonspor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kaybetmesiyle yeniden zirvede puanları eşitleme fırsatı yakaladı. Sarı lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Diego Perotti henüz iyileşmedi, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş cezalı. Caner Erkin disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Trabzon deplasmanında sol bekte Attila Szalai başlamış, stoperde Serdar ile Marcel Tisserand oynamıştı ancak Serdar'ın cezası sonrası orada bir değişiklik yaşanabilir. Sol bekte Filip Novak'ı görebiliriz. Ara transfer döneminin son anlarında kadroya katılan İrfan Can Kahveci de tamamen iyileşti, TD Erol Bulut'un görev vermesi halinde forma giyebilecek duruma geldi. Trabzon'da orta alandaki ikilide Jose Sosa ile Mert Hakan oynamıştı, Sosa'nın yanında bu sefer Ozan Tufan ya da iyi durumdaysa İrfan Can izleyebiliriz. Hücum hattının merkezinde yine Mesut Özil olacak, kanatlardan desteği Bright Osayi-Samuel ve Dimitris Pelkas verecektir. En ileride ise yine Mame Thiam'ın görev yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hatayspor'a 6-0 kaybettikten sonra Galatasaray beraberliği (0-0) ile başlayan ve son olarak da Başakşehir beraberliği (0-0) ile süregelen 11 maçlık yenilmezlik, Antalyaspor'un son haftalarda kırılması ne kadar güç bir takım olduğunu ortaya koydu desek hata olmaz. Akdeniz ekibinde TD Ersun Yanal, Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yanal, Antalyaspor'un başında Süper Lig'in ilk 4 sırasında yer alan 3 takımla (Galatasaray, Beşiktaş & Trabzonspor) berabere kaldı, sonuncusu ile karşı karşıya gelecek. O 3 maçta dikkat çeken topu rakibe bırakmalarıydı. Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı da maçı uzun süre 1-0 önde götürmüşlerdi. Takımda Ufuk Akyol dışında önemli bir eksik yok, Başakşehir karşısında cezalı olan Hakan Özmert de yeniden ilk 11'e dönecektir. Orta alanda kaptan Nuri Şahin önderliğinde hücuma ve savunmaya yön veriyorlar. Kanat forvet oynayan 2001'li Gökdeniz Bayrakdar ve ters kanadındaki Amilton hata affetmez...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 8 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Antalyaspor'un ligde oynadığı son 9 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Ligdeki son 11 maçını kaybetmeyen (3 galibiyet - 8 beraberlik) Antalyaspor, kulüp tarihinin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

- Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de hiç galip gelemedi. (5 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %71'lik kesim Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kaybettiği haftada, sarı-lacivertli takımdan Antalyaspor karşısında hata beklemiyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.