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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

03 Mart 2021, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’de başladı. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Gustavo ile Sadık Çiftpınar takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. 

 Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.


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