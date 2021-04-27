Fenerbahçe Antalya’da

Sarı Lacivertli kafile sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Antalya’ya hareket etti. Yaklaşık 1 saatlik hava yolculuğunun ardından kente ulaşan Fenerbahçe, ardından karayolu ile Belek’e geçti. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını burada yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

Sarı Lacivertliler'in kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.