Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta çok eleştirilen Jailson'un yerine yeni transfer Adil Rami'yi ilk 11'e koydu. Kaptan Emre Belözoğlu da yedeklerde...

Bu haberi de okudular Fenerbahçe - Ankaragücü canlı izle (FB - Ankaragücü canlı)

Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Nabil Dirar - Adil Rami - Mathias Zanka - Deniz Türüç - Max Kruse - Tolga Ciğerci - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Luiz Gustavo -

Vedat Muriqi

Yedekler:

Harun Tekin - Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar - Miha Zajc - Emre Belözoğlu - Jailson - Ferdi Kadıoğlu Alper Potuk Tolgay Arslan Mevlüt Erdinç

Ankaragücü:

Korcan Çelikay - Tiago Pinto - Ante Kulusic - Michal Pazdan - Cebrail Karayel - Hector Canteros - Sedat Ağçay - Wilfred Moke - Ricardo Faty - İlhan Parlak - Dever Orgill

Yedekler:

Furkan Bekleviç - Mahmut Akan - Alihan Kubalas - Yalçın Ayhan - Aydın Karabulut - Ahmet Can Arık - Oğuzhan Orhan - Mehmet Sak - Hasan Kaya - Zaur Sadaev

Süper Lig’de 14 maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini Ankaragücü’ne karşı almıştı. Ankaragücü’ne geçtiğimiz sezon 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın sonunda ise Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı heyecanı Misli.com'da

Fenerbahçe’de 4 oyuncu yok

Sarı-Lacivertliler’de sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalara yeni başlayan Hasan Ali Kaldırım, bu akşam da takımını yalnız bırakacak. Emre, İsla ve Moses idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Uzun süre sonra takımla çalışsa da Emre’nin dinlendirilme ihtimali yüksek. Moses ile Isla da derbi öncesi Kaptan gibi riske edilmeyecek.

Ankaragücü’nde tek eksik

Ligin formsuz ekibi Ankaragücü, zorlu Kadıköy deplasmanına tam kadroya yakın gelecek. Sarı- Lacivertliler’de tek eksik, cezalı olan Stelios Kitsiou. Yunan sağ bek, geçen hafta Yeni Malatya karşısında çift sarı kart görerek oyundan atılmıştı. Ankaragücü’nde sakat futbolcu bulunmaması, Metin Diyadin’in en büyük avantajı.

'Gollerime devam edeceğim'

Vedat Muriç, Gazişehir ve Başakşehir ağlarını sarsarak lige başladı. Trabzon ve Alanya’yı ise boş geçti. Başarılı futbolcu, Ankaragücü maçıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Muriç, “3-1’lik Alanya yenilgisi, bizim gibi büyük hedefleri olan bir takıma yakışmadı. Lig uzun bir maraton. Alanyaspor yenilgisinin üzüntüsünü başta Ankaragücü maçı olmak üzere, önümüzdeki mücadeleleri kazanıp unutturmak istiyoruz. Ben de gollerime devam etmek istiyorum. Taraftarımız önünde bol gollü, güzel bir galibiyet alarak onlardan özür dileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy’de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Altay Bayındır, eski takımına karşı

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü’nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Beklenti en az 35 bin taraftar

Fenerbahçe, 1 Eylül’deki Trabzonspor maçının ardından yeniden taraftarı karşısına çıkacak. Mücadelenin biletleri, önceki gün genel satışa sunulmuştu. 35 TL ile 550 TL arasında değişen biletlere ilgi yüksek oldu. Beklenti, bu akşam Ankaragücü karşısında en az 35 bin futbolseverin tribünlerdeki yerini alması. Bu arada konuk takım için 91 TL’den satılan biletlerin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

En çok topla buluşan Fenerbahçe

Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.

Gole katkı Kruse’dan

Fenerbahçe’de geride kalan 4 haftada en etkili isim yeni transfer Max Kruse oldu. Kanarya’nın ligde attığı son beş golün 4’ünün asistini yapan Max Kruse, bu başarılı grafiğini ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor.