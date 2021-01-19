Fenerbahçe Ankaragücü maçına 9 eksikle çıktı

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve birçok yıldızı kadrosunda barındıran Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasına adeta takımın yarısı olmadan çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, yedek oyuncuları tamamlamak için alt yapıdan destek aldı. Sarı-Lacivertliler'de özel program dahilinde çalışan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi, tedavilerine devam edilen Diego Perotti ile Sinan Gümüş'ün yanı sıra Caner Erkin ile Mert Hakan Yandaş da cezaları sebebiyle dün akşamki mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde ilk kez oynadı

Son anda omzundaki ağrılar sebebiyle Ferdi Kadıoğlu da kadroya giremedi. Böylece tam 9 oyuncudan yoksun olarak Başkent ekibini ağırlayan Kanarya'nın yedeklerini kaleci Harun, stoperler Lemos ve Sadık Çiftpınar, forvet Papiss Cisse ile beraber sezonun ilk yarısını Balıkesir'de kiralık geçiren İsmail Yüksek (21), alt yapıdan 18 yaşındaki futbolcular defans Uğur Kaan Yıldız, orta saha Fatih Yiğit Şanlitürk, forvetler Eyüp Akcan ve Serhat Ahmetoğlu oluşturdu. 79. dakikada İsmail ligde ilk kez, Fatih de ikinci kez (Erzurum maçından sonra) süre aldı.