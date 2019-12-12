Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague’in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin heyecanını canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik canlı bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

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Euroleague’e oldukça kötü bir giriş yapan Fenerbahçe üst üste aldığı 3 galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Son olarak evinde Alba Berlin’i uzatmalar sonucu deviren Sarı-lacivertliler bu çıkışı Anadolu Efes karşısında da sürdürerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Lider Anadolu Efes ise Euroleague’de 6 maçtır kazanıyor. İspanya’da Baskonia’yı farklı mağlup eden Lacivert-beyazlılar evinde CSKA ve Maccabi’ye karşı yapacağı kritik maçlar öncesi iki deplasmanı kayıpsız geçme amacında. Anadolu Efes’te özellikle Larkin’in yakaladığı momentum konuk ekibin güvenini artırıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe 11 kez kazanırken Anadolu Efes ise 4 kez galip geldi.

- Anadolu Efes Eurolegue’de bu sezon çıktığı 12 maçın 9’unda 80 sayı ve üzeri skor üretti.

- Fenerbahçe Euroleague’de bu sezon çıktığı 12 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri sayı yedi.

- Fenerbahçe evinde bu sezon çıktığı 5 Euroleague maçının 4’ünü kazandı.

- Anadolu Efes Euroleague’de bu sezon kazandığı 1o maçın 8’inde ilk yarıları da önde tamamladı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek Fenerbahçe – Anadolu Efes karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin tercihleri birbirine yakın seyrediyor. Üyelerin %27’si konuk ekibin kazanacağını düşünürken %21’lik kısım ise Sarı-lacivertlilerin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL YORUMCUSU GÖKHAN GERMAN’IN TERCİHİ

Anadolu Efes, son bir ayda Euroleague'in en formda takımı. Şu an lider durumdalar ve son 4 resmi maçın 3'ünde 100 sayı barajını aştılar. Fenerbahçe de kötü günler geçiriyordu ama üst üste 3 galibiyet aldılar. 3 maçlık iç saha serisini Efes galibiyeti ile tamamlamak istiyorlar. Efes'te Dunston, Fenerbahçe'de ise Vesely sakat. De Colo, Westerman ve Kaliniç iyileşti. Ama takım olarak hala istenilen seviyede değiller. Potalarında çok sayı görüyorlar. Ama iç sahada bir o kadar da atmayı başarıyorlar. Bu maçta da yüksek skor bekliyorum. İlk tercihim 160.5 üstü. Ardından 4.5 handikap avantajıyla 2 tercihi alınabilir.



