Fenerbahçe Amuzu’yu transfer etmek istiyor

21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon her ne kadar iyi istatistikler yakalamasa da (34 maç, 2 gol, 5 asist) yetenekleriyle alt yaş kategorilerinden beri takip altında. Çıkan haberlere göre Jose Mourinho’nun başına geçmeye hazırlandığı Roma ile Alman ekipleri Leverkusen ve Mainz da 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile yakından ilgileniyor. Sağ ayağını kullanan Amuzu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç yıldız, 14 kez Belçika U21 Milli Takımı’nın formasını terletti. 21 yaşındaki oyuncu, Belçika’nın EURO 2020’ye götürmesi muhtemel genç oyuncular arasında gösteriliyordu ancak bu sezon beklenen çıkışı yapamadığı için bu ihtimal çok düşük görünüyor.