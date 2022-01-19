Fenerbahçe-Altay | Serdar Dursun: Takım ve camia olarak rahatladık

Süper Lig 'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Serdar Dursun, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli forvet, şu ifadeleri kullandı:

'Takım ve camia olarak rahatladık'

''70. dakikaya kadar maç 1-1’di. 2-1’i bulmamız çok önemliydi. Golü attığım için mutluyum. En önemlisi, bugün 3 puan almak istiyorduk. Takım olarak ve camia olarak rahatladık. Hocamız geldiğinden beri iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz.''

'İsmail hoca sürekli bize bunu söylüyor'

''Toplantılar olsun, birebir konuşmalar olsun herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir bütün olarak hareket etmek istiyoruz. İsmail hoca sürekli bize bunu söylüyor. Tabii ki hücumsal anlamda istediğimiz gibi oynayamadık belki geçe hafta, bugün de çok çok iyi oynamadık ama geçen haftadan bir tık üstün oynadık.''

'Daha iyi olacak'

''Gün geçtikçe ofansif aksiyonlar daha iyi olacak. İnşallah daha çok pozisyona girip, daha çok gol atıp, daha rahat galibiyetler almak istiyoruz.''







