Fenerbahçe - Altay maçının öne çıkan rakamları

Son 2 maçını kazanamayan Fenerbahçe Ülker Stad'ında dış sahada 14 maçtır kazanamayan İzmir ekibi Altay'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yeni teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonunda şimdiden soru işaretleri yarattı. Fenerbahçe takımı üzerinde olumlu etki yapamazken yeni hoca reaksiyonu gösteremedi.

Altay, Alanyaspor ile hafta sonu oynayacağı maçın arifesinde deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'yi görevden alarak Mert Nobre'yi atadı ve ardından 2-0 kaybetti. Nobre'nin menajer olarak tek deneyimi Gençlerbirliği ile bir felaketti. Basında, kulüp mali sıkıntı içinde ve oyunculara düzenli ödeme yapılmadığı için takımdan ayrılabilecekleri yönünde haberler çıkıyor.

Bu sene beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Altay karşısında maçın mutlak favorisi.