Fenerbahçe - Altay maçı son dakika gelişmeleri

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22’nci haftasında Fenerbahçe , Altay’ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21’inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11’ine göre; Berke, Zajc, Rossi ve Mesut’un yerlerine; Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai’ye görev verdi. Kartal, Altay maçına şu 11’le çıktı: “Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.”

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Altay karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Novak, Mert Hakan, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak takımda yer alamadı.

İSMAİL KARTAL 6.5 YIL SONRA KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, 6.5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira’nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy’de takımın başında yer aldı. En son 2014-15 sonunun son haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta yer alan sarı-lacivertli takımın başında yer alan Kartal, yeniden göreve gelmesinin ardından ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ise taraftarları selamlayarak karşılık verdi.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ve Berke Özer’in yokluğunda kalede Ertuğrul Çetin yer aldı. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almadı. Sarı-lacivertlilerde kale ilk kez Ertuğrul Çetin’e emanet edildi.

Öte yandan Ertuğrul Çetin’in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

MESUT YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de Mesut Özil, Altay mücadelesine yedekler arasında başladı. Tecrübeli futbolcu teknik direktör Kartal’ın kararı doğrultusunda karşılaşmaya yedek soyundu.

MERT NOBRE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Altay’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, eski takımına karşı mesai yaptı. Ligin 21’inci haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Nobre; Naderi, Bamba, ve Thiam’ın yerlerine Tolga, Rodriguez ve Rayan’a görev verdi. Mert Nobre, Fenerbahçe karşısında şu 11’le çıktı: “Lis, Tolga, Björkander, Murat, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayan.”

ALTAY’DA 3 EKSİK

Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail ile Serge Aka’nın yanı sıra Gabon Milli Takımı’nda yer alam Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

Öte yandan Alanyaspor maçında hafif sakatlığı sebebiyle yer almayan Zeki ile sakatlık yaşayan Naderi, yedekler arasında yer aldı.

DHA