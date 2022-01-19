Sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ı TD olarak açıklayan Fenerbahçe , Kartal yönetiminde çıktığı ilk lig maçında savunmada geçer not alsa da hücumda oldukça silik bir görüntü çizdi. Hatta Antalyaspor karşısında, ilk yarıda kaleye hiç şut atmadılar; ilk gol de Jose Sosa'nın serbest vuruşta içeriye kestiği topta "şans eseri" ağlarla buluştu. İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında teknik ve taktikten ziyade mental olarak büyük bir eşik atlamaları gerektiğini belirtirken, Altay ile önümüzdeki hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından sonra takımın son durumuna bakıp transfer yapabileceklerinin sinyalini verdi. Altay karşısında kaleci Altay Bayındır, savunmadan Filip Novak, orta alandan Mert Hakan Yandaş ve hücumdan Enner Valencia forma giyemeyecek. Kalede büyük ihtimalle Berke Özer olacaktır ancak Antalya deplasmanında sakatlanıp kenara gelmişti, Osman Ertuğrul Çetin ilk 11 başlarsa da şaşırmamak lazım. Ferdi Kadıoğlu'nu hücum kanadında, Attila Szalai'yi sol bekte görebiliriz. Ferdi'nin yanında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacaktır; bu üçlünün önünde de Serdar Dursun oynamaya devam eder.

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İlk 7 haftanın flaş takımı Altay ise, son 14 maçta 1 kere bile sahadan 3 puanla ayrılamadı! Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı, koltuğu Mert Nobre devraldı ancak geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de oynadıkları Alanyaspor karşılaşması da 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı. Nobre, Denizli'ye kıyasla daha fazla hücum oyuncusunu sahaya sürdü fakat "Kappel, Pinares & Kazımcan" önünde Daouda Bamba yine de fayda etmedi. Hatta kenardan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Martin Rodriguez kozları da kullanıldı ama bir türlü istenilen gol gelmemişti. Sağ bek Cebrail Karayel sakatlığı, orta alandan Andre Poko ülkesinin milli takımı ile (Gabon) Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı. Sağ bekte "zorunlu olarak" Thaciano görmeye devam edebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- Altay deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ünde gol atamadı!

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