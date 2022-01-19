Fenerbahçe-Altay | Ertuğrul Çetin: Çocukluk hayalimdi

Süper Lig 'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Ertuğrul Çetin, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Altay Bayındır ve Berke Özer’in yokluğunda forma giyen ve ilk kez 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki kaleci, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

'İlk sefer oldu, inşallah son olmaz'

''İlk kez bu formayı giyiyorum. Keşke Altay ağabeyimin ve Berke ağabeyimin sakatlıklarından dolayı değil, onlardan daha iyi bir performans sergileyerek keşke bu formayı giymek nasip olsaydı. Buna da şükür. İkisine de geçmiş olsun diliyorum. Onların bana yardım ve desteği çok önemliydi. Bunu söylemeden başlarsam onlara çok büyük haksızlık etmiş olurum. Onların desteği çok büyüktü. 9-10 yaşlarımdayken bu kulübün altyapısına girdim. Çocukluk hayalimdi. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İlk sefer oldu, inşallah son olmaz.''

'Beni tanıması benim için çok önemliydi'

''9-10 yaşlarımda İsmail hocanın oğluyla aynı takımdaydık. Dolayısıyla o zamandan bu zamana bir tanışıklığımız var. Onun bu sözleri, beni tanıması benim için çok önemliydi. Bugünkü oyunumda onun sözleri, beni tanıması çok yardımcı oldu.''

'Haklarını helal etsinler'

''Önümdeki ağabeylerim, Serdar ağabey olsun, Kim Min-Jae olsun bütün takım fazla iş bırakmadı bana. Elimizden geleni yaptık, iyi performans sergiledik, hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. İnşallah güzel bir serinin başlangıcı olur. Bu zamana gelmemde çok emeği olan insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum; aileme, hocalarıma… Ama özellikle iki isim var ki Tahir Karapınar ve Yasin Cirav. İkisine ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum, haklarını helal etsinler.''







