Fenerbahçe, Alper Potuk'u göndermeye sıcak bakıyor

Sivasspor, Alper Potuk'u kiralamak için bugün yeniden Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Fenerbahçe, 1.8 milyon Euro’luk maliyeti olan tecrübeli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 06:01
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Fenerbahçe, Alper Potuk'u göndermeye sıcak bakıyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Sivasspor, Alper Potuk için bastırıyor... Yiğidolar, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak için bugün yeniden Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Kanarya, senelik 1.8 milyon Euro’luk maliyeti olan tecrübeli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Kırmızı-Beyazlılar da başarılı oyuncunun yıllık maliyetini yarı yarıya ödemeyi teklif ederek Alper’i bedelsiz bir şekilde kiralamaya çalışacak. Görüşmelerde, Alper Potuk’un sergileyeceği tavır transferde belirleyici rol oynayacak.

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