Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 2. kez ligde üst üste 3 maç kaybetti
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor. Sarı-Lacivertli ekip, Konya deplasmanından da eli boş döndü. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 2. kez ligde üst üste 3 maç kaybetti.
Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde ligde 2. kez üst üste 3 maçta yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertli ekip daha önce 2018'de benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Fenerbahçe tarihinde üst üste 3 yenilgi alan toplam 5 başkan bulunuyor. Bunlar; Aziz Yıldırım, Metin Aşık, Ali Şen ve Faruk Ilgaz ve Ali Koç. Ancak bu listede, 2 kez kötü senaryoyu yaşayan tek isim Ali Koç oldu.
Ocak/Şubat 1967: Faruk Ilgaz
Mayıs 1981: Ali Şen
Mart/Nisan 1993: Metin Aşık
Kasım/Aralık 2009: Aziz Yıldırım
Ağustos/Eylül 2018: Ali Koç
Ekim 2021: Ali Koç