Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 2. kez ligde üst üste 3 maç kaybetti

Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde ligde 2. kez üst üste 3 maçta yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertli ekip daha önce 2018'de benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Fenerbahçe tarihinde üst üste 3 yenilgi alan toplam 5 başkan bulunuyor. Bunlar; Aziz Yıldırım, Metin Aşık, Ali Şen ve Faruk Ilgaz ve Ali Koç. Ancak bu listede, 2 kez kötü senaryoyu yaşayan tek isim Ali Koç oldu.

Ocak/Şubat 1967: Faruk Ilgaz

Mayıs 1981: Ali Şen

Mart/Nisan 1993: Metin Aşık

Kasım/Aralık 2009: Aziz Yıldırım

Ağustos/Eylül 2018: Ali Koç

Ekim 2021: Ali Koç