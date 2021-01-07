Fenerbahçe - Alanyaspor VAR hakemi Suat Arslanboğa
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi. Mücadelenin VAR hakemi ataması yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlayacağı maç için Suat Arslanboğa üzerinde karar kıldı.
Süper Lig 'de 16. haftanın en kritik karşılaşmasında beklenen atama belli oldu. MHK, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa'nın atandığını duyurdu. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede AVAR hakemi olarak ise Serkan Olguncan görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı hakem atamalarında, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak üçlüsünde karar kılmıştı,
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta gözlemci olarak da eski hakemlerden Muhittin Boşat görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.
Fenerbahçe - Alanyaspor muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Pelkas, Thiam
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar