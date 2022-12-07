Fenerbahçe , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak. Antalya'da kamp yapan Sarı Lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaşacak. Kanarya, Antalya'daki 2. ve son hazırlık maçını 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Ligi Serie A takımlarından Selernitana ile oynayacak. Jorge Jesus'un öğrencileri, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti. İlk 2 maçını kazanan Jorge Jesus'lu Sarı Lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup edip 3'te 3 yapmak istiyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

7 eksikle Antalya’da

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ilk bölümünde çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Ülker Stadı’nda iki hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Vallecano’yu 3-1, Villarreal’i ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus ve öğrencileri, hazırlıkların ikinci bölümü için dün Antalya’ya gitti. 10 Aralık Cumartesi gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları oynayacak.

Sadece fit olanlar

Fenerbahçe, kampa 7 eksikle gitti. Dizindeki sakatlık nedeniyle iki haftalık tedavi sürecine başlayan Enner Valencia’nın yanı sıra Luan, Pedro, Altay, Emre Mor, Arda Güler Antalya’ya götürülmedi. Sakatlar kervanına eklenen son isim olan Ezgjan Alioski de İstanbul’da bırakıldı. Jesus’un, oynanacak iki hazırlık maçı nedeniyle sadece tamamen fit durumda olan oyuncuları Antalya’ya götürdüğü öğrenildi.

Akademiden 5 oyuncu

Sarı Lacivertliler’in kafilesinde akademiden 5 isme yer verildi. A takım kadrosunda bulunan kaleci Osman Ertuğrul Çetin’e, yine akademide forma giyen 16 yaşındaki file bekçisi Muhammet Doğukan Demir eşlik edecek. 18 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ile orta saha oyuncuları 18 yaşındaki Yusuf Kocatürk ve 16 yaşındaki İsak Vural, hazırlık maçlarında Jesus’tan görev bekleyecek.