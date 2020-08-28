Fenerbahçe-Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı. Fenerbahçe’de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 6. dakikasında Alanyaspor Salih Uçan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Salih Uçan yaklaşık 30 - 35 metreden kullandığı frikikte topu direkt kaleye gönderdi. Altay Bayındır önde yakalandı ve top ağlara gitti.

Maçın 38. dakikasında Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle ilk devreyi bitirdiler.

Mert Hakan Yandaş korkuttu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, kenara değişiklik işareti yapılmasına rağmen sahaya döndü ve ilk yarıyı tamamladı. 26 yaşındaki futbolcu korner atışında Ceyhun Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalmıştı.

Garry Rodrigues sakatlandı

Fenerbahçe'de 2. yarıda oyuna giren Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim ise Miha Zajc oldu.

Maçın son anlarında her ne kadar Fenerbahçe baskı kurarak önemli pozisyonlar yakalasa da hem Zajc hem de Frey bunlar gole çeviremeyince sahadaki eşitlik bozulmadı. İki ekip de sahadan 1-1'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı.

86. dakikada Caner Erkin’in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc’ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek

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