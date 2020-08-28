Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan ardından Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe, hazırlık maçı yapmaya devam ediyor. İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0'la geçen Erol Bulut'un ekibi, ikinci maçında ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Oynanacak hazırlık maçı sonrası kafile İstanbul’a geri dönecek. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos bu karşılaşmada forma giymeyecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Topuk Yaylası'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı izleyebilecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

’Erol Bulut sert yüzünü gösterdi’

Erol Bulut, dünkü idmanda sert yüzünü gösterdi. 45 yaşındaki teknik adam, antrenman sırasında sık sık hatalar yapılınca çalışmayı durdurarak, “Beyler, halı sahada top oynamıyoruz. Daha dikkatli ve ciddi olalım” uyarısında bulundu. Bulut, 1.5 saat süren sabah idmanında yine futbolcularının adeta pestilini çıkarttı. Başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında ise öğrencilerini çabaları nedeniyle tek tek tebrik etti.

Thiam değil Mame!

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam, sempatik tavırlarıyla kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaştı. Futbolcular, Senegalli yıldıza idmanlarda Thiam diye değil Mame hatta Mami diye seslenmeye başladı. 27 yaşındaki futbolcu antrenman performansıyla Erol Bulut’u etkilemeyi başardı. Sürekli hareketli olan, hücum hattında basmadık yer bırakmayan Thiam, kampın en iyilerinden biri.

Solda müthiş rekabet

Geçen sezonu tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile geçiren Fenerbahçe’da yeni sezon öncesi bu bölgedeki rekabet tavan yaptı. İki yeni transfer Caner Erkin ile Filip Novak’ın idmandaki mücadelesi, Erol Bulut’u şimdiden memnun etti. Her iki oyuncu da oynanan çift kale maçlarda sergiledikleri performansla yıldızlaşarak, rekabette bir adım öne geçmek için ellerinden geleni yapıyor.