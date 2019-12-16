Fenerbahçe ağır yaralı!

Sarı-Lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla gittikleri Sivas deplasmanında hayal kırıklığı yarattı. Vasat bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, lider olan rakibi karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Yiğido ile aradaki puan farkı 8’e yükseldi. Fenerbahçe’nin sezonun ilk yarısını lider bitirme ihtimali kalmadı. Üstelik Sarı-Lacivertliler, Sivas’ta sadece 3 puan kaybetmedi. Beşiktaş derbisi öncesi sakatlıklar ve kırmızı kartlar da takıma darbe vurdu.

Garry Rodrigues derbide yok

Sarı-Lacivertliler’in elindeki tek sol kanat oyuncusu olan Garry Rodrigues, Sivas maçının son dakikalarında Erdoğan’a arkadan sert bir tekme attı. Hakem Ali Palabıyık, tereddüt etmeden kırmızı kartına başvurdu. Son haftalarda formunu yükselten Yeşil Burun Adalı oyuncu direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Bu nedenle hafta içerisinde kupada İstanbulspor maçı olmasına rağmen, kritik Beşiktaş derbisinde de takımı yalnız bırakacak.

Ozan kızardı, Muriç çıldırdı

Emre çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını koluna geçiren Ozan Tufan, takımı beraberlik için bastırırken arkadaşlarını çıldırtan bir harekete imza attı. Ozan, Rodrigues’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakeme peş peşe itiraz edince aynı dakika içinde iki sarı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Vedat Muriç, bu olaya çok sinirlenerek Ozan’a sert tepki gösterdi ve pazubandını çıkardığı sırada eline vurdu. 24 yaşındaki oyuncu çift sarıdan atıldığı için, hakemin raporunda farklı bir sebep olmazsa 1 maç ceza alacak ve kupada çekecek.

Sadık'ın durumu ciddi

Fenerbahçe’de, Sivas maçı öncesi yapılan son idmanda Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc sakatlanmıştı. Özellikle Zajc’ın en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olması, moralleri bozmuştu. Dün Yiğido karşısında sakatlar kervanına Sadık Çiftpınar da katıldı. Sadık, bir pozisyonda yere ters bastı ve dizini tutarak acı içerisinde kendini yere bıraktı. 26 yaşındaki savunmacı, oyuna devam edemedi. Başkan Ali Koç, Sadık’ın durumunun kötü göründüğünü söyledi. Ayrıca Emre Belözoğlu da maç içinde sakatlık yaşadı.