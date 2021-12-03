Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde seribaşı unvanıyla katılan Fenerbahçe 'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki rakibi 2. Lig ekiplerinden Afyonspor oldu.

Fenerbahçe - Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Afyonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçları A Spor ve atv'den canlı yayınlanacak. Maçların kesin tarihi ve saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.