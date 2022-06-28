Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen ve bonservisi İspanyol kulübü Espanyol'da olan Arjantinli yıldız Matias Vargas ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği bildirildi. Sol açık mevkinde forma giyen Vargas, Adana Demirspor'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtmıştı. Fenerbahçe'nin Espanyol yönetimi ile temasa geçtiği ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun şartlarının sorulduğu ifade edildi. Bu arada Arjantinli sol açığın da Fenerbahçe'de oynamaya çok sıcak baktığı belirtiliyor. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un hücum hattında kritik bir rol oynamıştı. Balotelli ve Yunus Akgün ile beraber Demirspor'un hücum hattını güçlendirmişti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Vargas ile Başakşehir ve Galatasaray 'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu için daha çok mesai üreten kulüp durumunda.

VARGAS TEKLİFE SICAK

Adana Demirspor'daki performansıyla dikkat çeken Vargas'ın Fenerbahçe macerasına atılmaya istekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Takvim







