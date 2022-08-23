Süper Lig 'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe , 7 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'deki ilk golünü Adana Demirspor ağlarına bırakan Ezgjan Alioski, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Kuzey Makedonyalı sol bek, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye geleceği ancak transferin bu sezon gerçekleştiğini hatırlattı.

Adana Demirsporlu bazı futbolcularının taraftarlarını provoke edecek davranışlarda bulunduğunu ifade eden tecrübeli isim, şu ifadeleri kullandı:

'Futbolun ruhuna da aykırı bir durum'

''Bugün rakip takımın bazı oyuncuları saha içerisinde taraftarlarımızı provoke edecek bazı davranışlarda bulundular. Profesyonel bir durum değil ve futbolun ruhuna da aykırı bir durum. Bana göre hoş bir durum olmadı ama netice itibarıyla yendik ve bizim açımızdan en mühim olan şey de buydu. Tabii ki galibiyetten dolayı çok mutluyum.''

'Buraya geçen sene gelecektim ama olmadı'

''Benim de evimizde oynadığım ilk maçımdı. Taraftarlar da bugün harikaydı. Taraftarlarımızın önünde gol atmak da benim için müthiş bir histi. Tarifi gerçekten zor. Galibiyetten dolayı mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Açıkçası buraya geçen sene gelmiş olacaktım ama olmadı. Bir şeye inanırsanız bu gerçekleşir. Bu sene buradayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla beraber bu galibiyeti keyifli bir şekilde kutladık.''







