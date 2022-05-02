Fenerbahçe 7+4 kuralına en hazır takım! İşte yerli isimleri...

Fenerbahçe , ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. Fenerbahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat. Zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıca Altay, İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu gibi milli Türk oyunculara da sahip.

İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler:

SERDAR DURSUN: 30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda.

İRFAN CAN KAHVECİ: 26 yaşında. Takımın maestrosu.

ARDA GÜLER: 17 yaşında ve süper yıldız adayı.

MERT HAKAN YANDAŞ: 27 yaşında. Orta sahanın vazgeçilmezi...

SANGARE: 27 yaşında. Osayi ile birlikte sağ bek için formaya aday.

ÇAĞTAY KURUKALIP: 20 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif olacak genç sol bek.

FERDİ KADIOĞLU: 22 yaşında. Tam bir joker. Önümüzdeki sezon birçok mevkide değerlendirilebilir.

SERDAR AZİZ: 31 yaşında ve yeni sözleşme için tekrar anlaşıldı. Tecrübesi ile defans hattı için önemli bir alternatif.

ALTAY BAYINDIR: 24 yaşındaki kaptan ile henüz sözleşme yenilenmedi ama kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ERTUĞRUL ÇETİN: 19 yaşında. Berke Özer takımdan ayrılacak. Altay'dan sonra ikinci kaleci Ertuğrul olacak.

BURAK KAPACAK: 22 yaşında. Bu sezon bekleneni veremedi ve yeni sezon için durumu hazırlık kampında belli olacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: Altyapının bir başka ürünü. 21 yaşında. Orta sahada kadro derinliğinin önemli bir parçası olacak.

Sabah







