Fenerbahçe 6 eksikle çalıştı

Saat 16.00'da Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı dün akşam Eintracht Frankfurt ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas ve gol vuruşu çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa’nın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA