Fenerbahçe , yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için saat 16.00 sıralarında şehre geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00’da Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadyumu’nda karşılaşacak.

DHA