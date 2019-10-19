Fenerbahçe 4 haftalık hedefini belirledi!

Ligdeki son maçında Antalya’ya yenilen ve araya moralsiz giren sarı-lacivertliler, Denizli’yle başlayıp Konya, Kayseri, Kasımpaşa’yla devam edecek seriden 12 puan alıp liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor

19 Ekim 2019, Cumartesi 08:28
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Fenerbahçe 4 haftalık hedefini belirledi!

Sezonun 8. haftasında Denizlispor’a konuk olacak Fenerbahçe’de tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Antalya yenilgisini “İş kazası” olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken “Millî araya kadar dört maç oynayacağız. Kolay rakip yok ama tam puan toplamak bizim elimizde. Dörtte dört yaparak zirveye oturmamız gerek. Takımı bir an önce hak ettiği yere taşımalıyız” sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Olumlu istatistiklerin skora yansıması gerektiğini vurgulayan Yanal “Oynadığımız oyunun hakkını vermenin zamanı geldi. Basit hatalara son verip son vuruşları düzgün yapmamız hâlinde kimse önümüzde duramaz” derken de oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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