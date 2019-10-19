Fenerbahçe 4 haftalık hedefini belirledi!

Sezonun 8. haftasında Denizlispor’a konuk olacak Fenerbahçe’de tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Antalya yenilgisini “İş kazası” olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken “Millî araya kadar dört maç oynayacağız. Kolay rakip yok ama tam puan toplamak bizim elimizde. Dörtte dört yaparak zirveye oturmamız gerek. Takımı bir an önce hak ettiği yere taşımalıyız” sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Olumlu istatistiklerin skora yansıması gerektiğini vurgulayan Yanal “Oynadığımız oyunun hakkını vermenin zamanı geldi. Basit hatalara son verip son vuruşları düzgün yapmamız hâlinde kimse önümüzde duramaz” derken de oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi