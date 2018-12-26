Fenerbahçe: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 yendi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 20:24
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Fenerbahçe: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 yendi.

Eşleşmedeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, final grubuna yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Arkas Spor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Recep Karakoç, Selçuk Görmen

Fenerbahçe: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Ahmet Can Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Setler: 25-22, 25-11, 25-15

Süre: 81 dakika (39, 21, 21)

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