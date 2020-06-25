Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ve Fatih Terim'in transferine olumlu rapor verdiği Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için Fenerbahçe devreye girdi. Yeşil-Beyazlı kulüp ile görüşen ve sezon sonu görüşelim yanıtı alan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Burak Kapacak transferini bitirmek istiyor.

Bu sezon 7 asist yaptı!

Sağ bek olarak futbola başlayan ancak bu sezon özellikle sağ açık pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de 19 maçta 7 asist yapmayı başardı.

Quaresma'yı örnek alıyor

Genç oyuncu devre arasında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Ricardo Qurasma'yı örnek aldığını bu sözlerle anlatmıştı "Sağ bek oynarken Hector Bellerin'i örnek alıyordum. Şimdi ön tarafta oynadığım zaman Quaresma'yı örnek alıyorum. Oyun stilimi Quaresma'ya benzetiyorum. Dripling ve adam geçme özelliğim iyi. Bu yönde en iyisi olmak için çalışıyorum."

Galatasaray da istiyor!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Burak Kapacak'ı yakından takip ettiği ve beğendiği biliniyor. Deneyimli teknik adam da genç futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

12 kez alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve bir dönem Trabzonspor'un da gündeme gelen Burak Kapacak ile bazı Avrupa Kulüpleri'nin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr