Fenerbahçe, 2 maç sonra kazandı, moral depoladı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray’a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Mame Thiam’ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 53. dakikasında Enner Valencia ile ikinci golü buldu: 0-2. Fatih Karagümrük, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Süper Lig’de 7. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük’ün golü VAR’a takıldı

Karşılaşmada Fatih Karagümrük’ün attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Kırmızı-siyahlı takım, Andrea Bertolacci’nin maçın 75. dakikasında attığı golle beraberliği sağladı. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, VAR odasının uyarısının ardından pozisyonda Artur Sobiech’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.