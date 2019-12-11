Fenerbahçe 17 dereceden 0 dereceye gidiyor

Sarı-Lacivertliler’i pazar günü her anlamda çok zorlu bir deplasman bekliyor. Rakip, lider olan ve ligde son 6 maçını da kazanan Sivasspor. Böylesi formda bir takım karşısında, zirveyle aranın açılmaması için Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı-Lacivertli futbolcular bir yandan sahada Yiğidolar’la mücadele ederken, bir yandan da İstanbul’dan çok farklı hava şartlarıyla baş etmeye çalışacak. Kanarya, cumartesi günü son antrenmanını yaparken İstanbul’da 17 derecelik, güneşli bir hava olması bekleniyor.

2 saatte 17 derece!

Kafile, idmanın ardından uçakla Sivas’a gidecek. Fenerbahçe’nin akşam saat 18.00 sıralarında bu şehirde olacağı öğrenildi. Sivas’ta bu sıralarda sıcaklık 0 dereceye yakın olacak. Yani futbolcular yaklaşık 2 saatte 17 derecelik bir farkla karşılaşacak. Mücadelenin oynanacağı pazar günü 16.30 sıralarında da durum farklı olmayacak. Hissedilen sıcaklık yine 0 derece civarında olacak. Ayrıca maç sırasında hava yağışlı olacak. Yağmur, zaman zaman yerini kar yağışına da bırakabilir.

Sıcaklık farkı nasıl etkiler?

Erman Özgür / Eskisi kadar kötü değil

Eskiden olsa Sivas deplasmanının zorluğu bu aylarda hava soğukluğu ve kar üzerinden konuşulsa da artık durum farklı. Eskisi kadar zorlu hava şartları olmuyor. Yağış olsa bile stadın zemininin 18 derece oluşu, stat içindeki ısıtmaların çalışması ile stadın içinin dışarıya göre 4-5 derece sıcak oluşu gibi etkenlerle, soğuk hava bahane olmaktan çıktı. Artık yeni nesil, buz vidasının ne olduğunu bilmeyecek kadar şanslı! Şimdi Sivas deplasmanı sadece takımının gücü üzerinden zor deplasman. Temposu hiç düşmeyen, kora kor mücadeleyi seven ve topu rakibine bırakıp aynı zamanda oyununu bozan Sivas soğuktan çok daha fazla sorun çıkarır. İki şehir arasındaki sıcaklık farkı ise kalınacak sürenin kısa oluşu sebebiyle uyum süreci gerektirmez diye düşünüyorum. Ayrıca Fenerbahçe takımının gençten ziyade tecrübeli oyuncuları, şimdiye kadar böyle de zor diyebileceğimiz hava şartlarında defalarca maç oynamış oyuncular. Kısaca tüm sorular bildikleri yerden gelecek denebilir.

Spor hekimi Uzman Dr. Cengiz Dinç / Doğru giysiler seçilmeli

Fenerbahçe’nin İstanbul’daki 17 derecelik ısıdan eksi seviyelerine inen bir havada maç oynayacak olması, futbolcuları fazla etkilemez. Ancak ısı yüksek yani 35-40 derece arasında olsaydı, sadece ev sahibi değil, her iki takımın futbolcuları da etkilenirdi. Ancak futbolcuların termal özelliği olan giysilere ağırlık verilmesi uygun olacaktır. Özel eldivenlerle ellerini korumalılar. Yağışlı bir zeminde ise krampon seçimlerini doğru yapmalılar. Ayak parmakları içinse giydikleri çoraplar yeterli olacaktır. Kısaca henüz mevsim geçişlerinin hız kazanmadığı bu günlerde Fenerbahçeli futbolcuları hava şartlarının etkilemeyeceğini söyleyebilirim.