Fenerbahçe 16 maç aradan sonra gol yemedi

Fenerbahçe sahasında oynadığı Hatayspor maçını golsüz berabere tamamladı ve 16 maç aradan sonra ligde gol yemeden mücadele tamamladı. Fenerbahçe Süper Lig'de en son 25.01.2020 tarihinde Başakşehir'i 2-0 yenmiş ve kalesinde gol görmemişti