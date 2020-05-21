Fenerbahçe 12 gün sonra antrenman yaptı

Sarı-Lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilince evden antrenman sistemine geçmişti.

Samandıra’da saha çalışmaları 4 Mayıs’ta yeniden başladı. Ancak 7 Mayıs’taki idmanın ardından, bir tesis çalışanında virüse rastlanınca Samandıra’daki idmanlar bir kez daha durdu. Geçen hafta bir başka personelde daha virüs tespit edildi. Bu haftaki testlerden güzel sonuçlar gelince, 12 gün sonra futbolcular yeniden sahaya adımlarını attı. Tüm takım, sırayla dörderli gruplar halinde antrenman yaptı. Oyuncular topla ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.Daha sonra dayanıklılık ve kuvvet parkuruna geçtiler. İdman aerobik koşuyla sona erdi.

Kamp kararı yarın

Ramazan Bayramı’nda tüm Türkiye’de 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Yönetim, bu süreçte takımın antrenman eksiğini kapaması için Samandıra’da kampa girmesi talimatını verebilir. Yarın teknik ekiple yapılacak görüşmenin ardından karar netleşecek. Eğer kampa girilirse, futbolcular 4 gün boyunca Samandıra’ya kapanarak çalışacak.