Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı: "Bugün en büyük kazanım taraftarın maç sonu bize gösterdiği ilgiydi. Takımı takdir ettiler ve alkışladılar. İlk yarının bitiminden sonra rakamların farklı noktalara çıktığı maç izledik. Oyuncuların belki bireysel katkıları sorgulanabilir ama bunlar düzelecektir. Bugünkü maçın en önemli sonucu taraftarın bize gösterdiği ilgi ve alakaydı. Her hafta oyunumuzun üstüne koyarak gidereceğiz. Daha iyi olacağız. Bugün oyunun her bölümde istekli ve coşkulu bir takım vardı. Milli ara bize toparlanma ve farklı mevkilerde oynayan oyuncular kendi mevkilere geçecek. Bu da bize avantaj olacaktır. Maçın çok az bir bölümde disiplinden uzaklaştık. Daha da iyi oynayacağız. Oynadıkça daha da iyi olacağız. Bunu geliştikçe daha iyi sonuçlar alacağız. Oyunun ikinci yarısı da bizdeydi. Üretme konusunda da becerikliydik. Bugün vuruş performansımız iyi değildi. Ama önemli olan o coşkulu sahaya yansıtmak. Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Rakibe göre transfer yapmıyoruz, ihtiyaca göre yapıyoruz. Bazen istedikleriniz oluyor bazen olmuyor. Yarın da devam edecek. Takıma katkıda bulunacak isimleri tabii ki istiyoruz."

Öte yandan maçta sakatlanan ve tedavinin ardından oyuna devam eden Emre Belözoğlu'nun ciddi bir probleminin olmadığı öğrenildi. Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı kısa açıklamada, "Herhangi bir sakatlık durumum yok, sadece kramp girdi" ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN: OYUNCULARIMIZIN PES ETMEMESİ BİZİ BUGÜNLERE TAŞIDI

Ünal Karaman ise şöyle konuştu: "Kanat organizasyonları yaptık, top getirdik ama rakip sahadan çıkan oyuncuları orta sahada karşılamakta zorlandık. Kontra çıkışlarla beraber çok etkili pozisyonlar da bulduk. Başladığınız 11'den çok bazen bitirdiğiniz 11 ve oyun tarzı daha kıymetlidir. Bizim de çok net pozisyonlarımız var, iki takımın da kazanabileceği bir müsabaka oldu. 8 Ağustos'tan bu yana Avrupa kupaları dahil olmak üzere hemen hemen aynı oyunculardan faydalandığımız bir kadromuz var. Sezon başı idmanlarında sonra, o yorgunlukla maçlarımıza çıktık. Bu biraz ağır gelmesine rağmen oyuncularımızın pes etmemesi bizi bugünlere taşıdı. Bu şartlar içerisinde, sezon başında yoğun seyahat ve farklı hava şartlarına rağmen, benzer oyuncuları üst üste kulanınca bu zorlukları yaşayacaktık. Bu zorlukları yaşadık ama çok ciddi tahribat almadan bu dönemi geçireceğiz. Milli ara bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Umuyorum ki gelen arkadaşlarımızın da bize katılımı ile daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi'ne kalmak azımsanacak bir başarı değil. Mevcut kadroda kullandığımız oyuncular haricinde bize ciddi katkı yapmış oyuncuları da kaybettik. Deplasman beraberlikleri ve içeride galibiyet ve Avrupa Ligi gruplarına katılmış Trabzonspor benim için son derece tatmin edici. Geçen sene bir Fenerbahçe maçında forma vermiştik (Uğurcan Çakır), başlamıştı. Bizim oyuncularımız her zaman öz güvenle sahada kalıyor. Uğurcan bugün iyi bir maç çıkardı. Koray bugün forma giydi, sahne aldı. Oynaya oynaya gelişecekler. Ülkemize ve milli formamıza destek verecekler. Onunla beraber milli takıma giden tüm oyuncularıma başarılar diliyorum. Bir şeylerin değişmesi lazım. Sonuçta spor işi yapıyoruz. Sporun ruhunda fair-play var. Bir şeyler yaşandı, yaşanmış olabilir. İki camia tarafından da kırgınlıklar olabilir. Sporun ruhuna yakışır bir tavırla rakibimizle mücadele etmek istiyoruz. Geçen sene lig bitiminde fair-play sıralamasında derece yapmış bir takımız. Hiçbir takıma saygısızlığımız olmaz. Sporun ruhuna yakışır bir duruş bekleriz. Hangi şehirde oynanırsa oynansın. Bildiğimiz ve inandığımız doğruları yapmaya gayret göstereceğiz. Bizden hep futbolun doğrularını bulacaksınız, hem saha içi hem saha dışında."

"ŞAMPİYON OLACAĞIM SÖZÜNÜ BENDEN DUYAMAYACAKSINIZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak konuşan Karaman, "Şampiyonluk belirli hazırlığı olarak yapılacak bir hamle. Trabzonspor geçen sene ciddi bir borç ödeyerek yarıştı. Benim formamı giyen her oyuncu çok kıymetli. Bir bütünlük oluşturdular, bu aile bütünlüğü içerisinde mücadele ediyorlar. Ben şampiyon olacağım demem, diğer tüm rakiplerimizi yok saymaktır. Tüm rakiplerime saygı duyarım ama en çok kendi camiama saygı duyarım. Ben şampiyon alacağım sözünü benden duyamayacaksınız. Lig bitince nereye gidebilirsek göreceğiz, sonunda da bulunduğum yeri kabulleneceğim" dedi.

Son olarak Emre Belözoğlu ve Jose Sosa'dan bahseden Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı: "İnsan yaşı ile değil yaptıklarıyla değerlendirilir. Emre ve Sosa çok deneyimli oyuncular. İkisi de şapka çıkartılacak performans sergiledi. Emre bu yaşında Fenerbahçe'ye transfer yapıyorsa, Sosa basmadık yer bırakmıyorsa, genç oyuncular bu oyuncuları seyrederek kendilerine farklı bir futbol bakış açısı çıkartmaları gerekiyor. Damıtılmış bir futbol aklı bu arkadaşlarımızda var. Sporsever olarak bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

