İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

İlk 11'ler şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.