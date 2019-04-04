Fener Ol kampanyasına nasıl bağış yapılır? Fener Ol projesi nedir?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" projesini başlatarak, "Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır. Diğer sonuçlara baksaydık yola çıkmaya cesaret edemezdik. Dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı örnek kampanyalardan biri bu olacaktır." dedi. FB TV’de projeyle ilgili konuşan Koç, 4 Nisan 2015’te Rize-Trabzon yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 1462 gün önce Fenerbahçe’nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz Rize deplasmanı dönüşü kurşunlandı. O kara günde Fenerbahçe’nin canına kastetmek istediler. Onunla nefes alan taraftarı, koskoca bir camia ve yarınları hedefledi. Türk sporunun en karanlık günlerinden biriydi. Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor tarihinin en kara günlerinden biri olacaktı. Çok şükür ülkemizi de kaosa sürükleyecek bu olay hafif atlatıldı. Ne acıdır ki hala failler ortaya çıkarılamadı. Bugün bundan dolayı Fenerbahçe simsiyahtı. Biz görevde bulunduğumuz ve bu olay aydınlatılmadığı sürece her 4 Nisan’da benzer eylemlerde bulunacağız."

Fenerbahçe’nin yakın tarihinde böyle büyük bir kampanyayı ilk defa yaptığını aktaran Koç, "Geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Fener Ol kampanyamızı başlatıyoruz. Yakın tarihimizde ilk defa böyle bir kampanya yapıyoruz. Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır. Diğer sonuçlara baksaydık yola çıkmaya cesaret edemezdik. Dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı örnek kampanyalardan biri bu olacaktır." diye konuştu.

Fener Ol kampanyasına nasıl bağış yapılır?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Fener Ol' kampanyasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden; Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri. Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL. Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler" denildi.

Sosyal medya hesabından kampanyanın kısa filmi, "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize 'Fener Ol'" mesajı ile paylaşıldı. Ayrıca 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan olaylar hatırlatılarak, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz" denildi.

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