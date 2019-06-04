Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski yıldızlarından Ekpe Udoh, Türk basketbolseverlerin meraklarını giderecek bir açıklama yaptı.

Türkiye'de bulunması ve ardından Anadolu Efes - Galatasaray maçında tribünde görünmesinin ardından hakkındaki dedikodular artan siyahi yıldız, sosyal medya hesabından noktayı koydu.

Udoh, Anadolu Efes ve Real Madrid ile görüştüğü şeklindeki iddiaları twitter'da hatırlatan bir kullanıcıya yanıt verdi. Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu, "Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz" yazdı.

NBA'de Los Angeles Clippers'ta forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye gelen 2.06'lık pivot, Fenerbahçe forması ile 2017'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

Ekpe, bu görkemli zafer sonrası bir başka NBA takımı Utah Jazz'ın yolunu tutmuştu.

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