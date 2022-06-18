Fener, Gabigol’de beklemeye geçti

Yıldız futbolcunun menaceriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğü Gabigol’u astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe ’nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo‘nun sadece Diego Rossi’nin yanı sıra 15 milyon Euro’luk bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe’nin beklemeye geçtiği kaydedildi.