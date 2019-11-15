Fener, CSKA maçına De Colo’suz çıkıyor

Euroleague’de bu sezona beklenenin altında bir giriş yapan ve oynadığı 8 maçtan sadece 2’sini kazanırken, çıktığı 4 deplasmandan da yenik dönen Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova önünde şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

Geçen hafta evinde Bayern Münih’i mağlup edip, yaralarını saran Sarı-Lacivertliler bu kez son şampiyon karşısında dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kanarya zorlu Rusya deplasmanına, takımın en skorer ismi De Colo’dan yoksun çıkacak

8 maç sonunda 20.9 sayı ortalaması tutturan Fransız oyun kurucunun kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle kafileye alınmadığı belirtildi. Bu arada CSKA 5 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.