Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.





Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. İdmanın basına açık olan son bölümünde ise oyuncular 5’e 2 pas ve verkaç çalışması gerçekleştirdi.

Nabil Dirar, antrenmanda bulunmazken, diğer futbolcular tam kadro sahada yer aldı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)