Fenerbahçe, 32.haftada oynanan Denizlispor maçını 1-0 kazandı ve iç sahada 4 maç aradan sonra galip geldi. Fenerbahçe en son 30.01.2021 tarihinde Ç. Rizespor karşısında Kadıköy'de yine 1-0'lık skorla kazanmıştı

Emre Belözoğlu ile ilk lig maçında 1-0 kazanan Fenerbahçe aynı zamanda bu sezon evinde 8. kez galip geldi

Fenerbahçe, Denizlispor maçına kadar son 4 iç saha maçında sadece 1 puan alabilmişti

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği





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