Spor Toto Süper Lig ’in 35’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin ligdeki pozisyonu belliydi. Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum. Bugün takım arkadaşlarımız sahada ellerinden geleni yaptı. Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti" dedi.