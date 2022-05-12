Felipe Sanchez Mateos: Şanssızlıklar yakamızı bırakmadı

Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor ’da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sanchez Mateos, son dakikada yedikleri golle elendikleri için üzgün olduklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

'Farklı bir stratejimizin olması lazımdı'

"Öncelikle Kayserispor'u tebrik ettiğimiz gibi Sivasspor'u da tebrik etmemiz gerekiyor. Bugün kazandılar. Bu maçlar küçük detaylar üzerine kuruludur. Biz bu maçı Alanya'da son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Bugün farklı bir stratejimizin olması lazımdı. Bugün sahaya bu şekilde çıktık. Arkadaşlarımızı tebrik etmek gerekiyor. Son saniyeye kadar arkadaşlarımız bizim istediğimiz oyunu oynadılar. Maça dezavantajlı başlamak bizi zorladı. İlk 10-15 dakika saha atmosferine alışmak için biraz bocaladılar ama bugün futbola elverişli bir saha ve dolu tribünler vardı.''

'O faul korner oldu, korner de gol oldu'

''Bu maçları oynamayı kulübümüz ve bizler daha fazla öğrenmeliyiz. Bugün şanssızlıklar yakamızı bırakmadı. Milunovic ve yerine aldığımız Tayfur'un sakatlanması bizi olumsuz etkiledi. Rakibin attığı gole değinmek istiyorum. Ben görmedim, ama arkadaşların söylediğine göre korner verilen pozisyonda bizden hiç bir oyuncu topa dokunmamış. Ondan önce de faul pozisyonu vardı. Arkadaşlarımızın söylediği faul olmadığı yönündeydi. O faul korner oldu, korner de gol oldu ve maalesef turu kaybettik"