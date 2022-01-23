Felipe Sanchez Mateos: Giresunspor pes etmedi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23’üncü hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ’un GZT Giresunspor’u 3-1 yendiği maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, açıklamalarda bulundu.

Mateos, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Elbette bizler galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Arkadaşımızın sahada gösterdiği enerji, bunun ötesinde rakibi tebrik etmek istiyorum. Maçın başında 2-0 öne geçsek de asla pes etmediler. Oyun anlayışını değiştirerek bizi zor duruma soktular. Özellikle 2-0’dan sonra bizim oyunumuzu zorlaştırdılar. Herkesi tebrik ediyorum.”

"EMRE, TOPLU VE TOPSUZ OYUNA ÇOK BÜYÜK KATKI VERİYOR"

Sanchez, maçta iki gol atan Emre Akbaba ile ilgili de, “Emre’yi gerçekten tebrik etmek lazım. Sadece 2 haftadan attığı gollerden dolayı değil, biraz daha istatistiki yoğunlaşırsak sahanın en fazla koşan ve en yüksek sprint atan futbolcusu. Toplu ve topsuz oyuna çok büyük katkı veriyor. Gerek topla aldığı dönüşleri, attığı pasları, topsuz olarak sunduğu pozisyon rakibi güçleştiriyor” ifadelerini kullandı.



