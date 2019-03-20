Felipe Reyes, EuroLeague tarihine geçecek!

Real Madrid Kaptanı Felipe Reyes, AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla birlikte Turkish Airlines EuroLeague tarihine geçecek.

İspanyol basketbolcu, 20 Mart akşamı 342. EuroLeague karşılaşmasına çıkacak ve organizasyon tarihinde en fazla forma giyen isim olarak tarihe geçecek.

Reyes, şu anda 341 maçla vatandaşı Juan Carlos Navarro ile bu ünvanı paylaşıyor.

Kariyerinde EuroLeague'de 2 kez mutlu sona ulaşan Felipe Reyes, ayrıca 6 İspanya Ligi, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve bir de Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşadı.